Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

10:20, 9 квітня 2026
Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.
В Україні на рівні закону досі відсутні чіткі мінімальні стандарти обслуговування багатоквартирних будинків, а відповідальність за їх утримання часто розмита. Після ліквідації ЖЕКів сформувався так званий «правовий вакуум», так як співвласники формально отримали будинки у власність, але без реальних інструментів контролю і впливу на управителів.

Саме цю проблему пропонує вирішити новий законопроєкт №15124.

Йдеться про зміни до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», які викладені у законопроєкті щодо мінімальних стандартів надання послуг, відповідальності і контролю у сфері управління будинками.

Що змінюється

Проєктом пропонується викласти у новій редакції статті 12 і 18 закону, які визначають управління будинком і обов’язки ОСББ.

Ключова ідея — закріпити на рівні закону те, що раніше часто залишалося «на розсуд» управителів або взагалі не контролювалося.

Законопроєкт №15124 уточнює базову модель управління багатоквартирним будинком.

Передбачається, що управління здійснює ОСББ через свої органи. Водночас за рішенням загальних зборів співвласників функції управління можуть бути передані — повністю або частково — управителю чи асоціації.

При цьому об’єднання зберігає ключове право самостійно визначати порядок управління будинком і змінювати його відповідно до закону та власного статуту.

Окремо документ посилює вимоги до прозорості роботи керівництва. Голова правління та/або управитель зобов’язані:

  • щороку публікувати кошторис і звіт про виконані роботи по кожному будинку;
  • надавати співвласникам доступ до інформації;
  • пояснювати кожну витрату.

Таким чином, управління будинком формально залишається у руках співвласників, але з чітко визначеними правилами делегування повноважень і підзвітності.

Вперше на рівні законодавства прописується відповідальність за невиконання або неналежне виконання об’єднанням його обов’язків. Передбачається, що за ненадання або надання послуг неналежної якості відповідатимуть одразу кілька суб’єктів:

  • ОСББ — в особі голови правління;
  • управитель;
  • виконавці окремих житлово-комунальних послуг.

При цьому документ запроваджує реальні механізми впливу для співвласників.

Зокрема, у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків:

  • співвласники можуть розірвати договір з правлінням і головою ОСББ;
  • у випадку порушень з боку управителя — відмовитися від його послуг;
  • якщо послуги надаються неякісно або не надаються взагалі — переобрати правління, його голову та розірвати договори з усіма виконавцями.

Фінансова прозорість та мінімальні стандарти обслуговування

Також ОСББ зобов’яжуть забезпечувати належне утримання будинку, якісно надавати послуги та виконувати договірні зобов’язання. Передбачена також обов’язкова фінансова прозорість — регулярна звітність, доступ співвласників до інформації та пояснення витрат. Окрім цього, об’єднання має дотримуватися строків ліквідації аварій, підтримувати освітлення і справний стан мереж та ліфтів, враховувати інтереси всіх мешканців і реагувати на будь-які перешкоди у користуванні спільним майном.

Крім того, законопроєкт визначає обов’язкову періодичність утримання будинку. Зокрема, прибирання під’їздів і прибудинкової території має здійснюватися кілька разів на тиждень, вологе прибирання — двічі на місяць, очищення від пилу — щомісяця, миття вікон і конструкцій — двічі на рік, а генеральне прибирання — щороку.

Також документ встановлює чіткі терміни реагування на несправності. Протікання покрівлі мають усуватися до п’яти діб, проблеми з водостоками — у межах двох–п’яти днів, тоді як небезпечні пошкодження конструкцій або несправності димоходів — протягом однієї доби. Для тріщин і протікань у панелях передбачено до семи днів. Пошкодження вікон повинні ліквідовуватися протягом доби взимку або до п’яти діб у літній період. Несправності ліфта мають усуватися протягом доби з обов’язковим негайним припиненням його роботи, а аварії у системах водопостачання та електрики — без зволікань.

Таким чином, уперше на рівні закону фіксуються не лише обов’язки, а й конкретні строки їх виконання.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

