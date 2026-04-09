После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

В Украине на уровне закона до сих пор отсутствуют четкие минимальные стандарты обслуживания многоквартирных домов, а ответственность за их содержание часто размыта. После ликвидации ЖЭКов сформировался так называемый «правовой вакуум», так как совладельцы формально получили дома в собственность, но без реальных инструментов контроля и влияния на управляющих.

Именно эту проблему предлагает решить новый законопроект №15124.

Речь идет об изменениях в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», которые изложены в законопроекте о минимальных стандартах предоставления услуг, ответственности и контроле в сфере управления домами.

Что меняется

Проектом предлагается изложить в новой редакции статьи 12 и 18 закона, которые определяют управление домом и обязанности ОСМД.

Ключевая идея — закрепить на уровне закона то, что ранее часто оставалось «на усмотрение» управляющих или вообще не контролировалось.

Законопроект №15124 уточняет базовую модель управления многоквартирным домом.

Предполагается, что управление осуществляется ОСМД через свои органы. В то же время по решению общего собрания совладельцев функции управления могут быть переданы — полностью или частично — управляющему или ассоциации.

При этом объединение сохраняет ключевое право самостоятельно определять порядок управления домом и изменять его в соответствии с законом и собственным уставом.

Отдельно документ усиливает требования к прозрачности работы руководства. Председатель правления и/или управляющий обязаны:

ежегодно публиковать смету и отчет о выполненных работах по каждому дому;

предоставлять совладельцам доступ к информации;

объяснять каждую трату.

Таким образом, управление домом формально остается в руках совладельцев, но с четко определенными правилами делегирования полномочий и подотчетности.

Впервые на уровне законодательства прописывается ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение объединением своих обязанностей. Предполагается, что за ненадлежащее предоставление услуг будут отвечать сразу несколько субъектов:

ОСМД — в лице председателя правления;

управляющий;

исполнители отдельных жилищно-коммунальных услуг.

При этом документ вводит реальные механизмы влияния для совладельцев.

В частности, в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей:

совладельцы могут расторгнуть договор с правлением и председателем ОСМД;

в случае нарушений со стороны управляющего — отказаться от его услуг;

если услуги предоставляются некачественно или не предоставляются вообще — переизбрать правление, его председателя и расторгнуть договоры со всеми исполнителями.

Финансовая прозрачность и минимальные стандарты обслуживания

Также ОСМД обяжут обеспечивать надлежащее содержание дома, качественно предоставлять услуги и выполнять договорные обязательства. Предусмотрена обязательная финансовая прозрачность — регулярная отчетность, доступ совладельцев к информации и объяснение расходов. Кроме того, объединение должно соблюдать сроки ликвидации аварий, поддерживать освещение и исправное состояние сетей и лифтов, учитывать интересы всех жильцов и реагировать на любые препятствия в пользовании общим имуществом.

Кроме того, законопроект определяет обязательную периодичность содержания дома. В частности, уборка подъездов и придомовой территории должна осуществляться несколько раз в неделю, влажная уборка — дважды в месяц, удаление пыли — ежемесячно, мытье окон и конструкций — дважды в год, а генеральная уборка — ежегодно.

Также документ устанавливает четкие сроки реагирования на неисправности. Протечки крыши должны устраняться до пяти суток, проблемы с водостоками — в пределах двух–пяти дней, тогда как опасные повреждения конструкций или неисправности дымоходов — в течение одних суток. Для трещин и протечек в панелях предусмотрено до семи дней. Повреждения окон должны устраняться в течение суток зимой или до пяти дней летом. Неисправности лифта должны устраняться в течение суток с обязательной остановкой его работы, а аварии в системах водоснабжения и электроснабжения — без промедления.

Таким образом, впервые на уровне закона фиксируются не только обязанности, но и конкретные сроки их выполнения.

