Як виправити персональні дані в реєстрі застрахованих осіб: роз’яснення

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як виправити персональні дані в реєстрі застрахованих осіб.
Перевірити актуальність персональних даних в реєстрі застрахованих осіб (РЗО) можна через вебпортал Пенсійного фонду України:
- прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент;
- дата народження, місце народження,
- стать, громадянство;
- серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий паспорт;
- номер телефону, адреса місця проживання.
У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни/уточнення даних в РЗО не виходячи з дому — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Врахуйте вимоги до скан-копій документів:
- виготовляються з оригіналів документів;
- мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
- збережені у форматах JPG або PDF;
- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
- назви мають відповідати виду відсканованого документа.
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