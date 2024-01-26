Як виправити персональні дані в реєстрі застрахованих осіб: роз’яснення

У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни даних в реєстрі застрахованих осіб.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як виправити персональні дані в реєстрі застрахованих осіб.

Перевірити актуальність персональних даних в реєстрі застрахованих осіб (РЗО) можна через вебпортал Пенсійного фонду України:

- прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент;

- дата народження, місце народження,

- стать, громадянство;

- серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий паспорт;

- номер телефону, адреса місця проживання.

У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни/уточнення даних в РЗО не виходячи з дому — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Врахуйте вимоги до скан-копій документів:

- виготовляються з оригіналів документів;

- мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

- збережені у форматах JPG або PDF;

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

- назви мають відповідати виду відсканованого документа.

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