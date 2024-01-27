Старі приміщення у містах України будуть перетворювати на безбар’єрні простори: що там буде

Що передбачають Центри життєстійкості, які запускають в Україні.

Джерело фото: projects.bcl.com.ua

В Україні запускають Центри життєстійкості — простір, у якому фахівці надаватимуть психосоціальну підтримку особам та сім'ям, які проживають на території.

Днями Уряд ухвалив Порядок організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості.

Як пояснили у Мінсоцполітики, наявність таких центрів дасть можливість громаді ефективно організувати роботу зі своїми мешканцями: зекономити час людини і фахівців на пошук інформації, направляти їх до відповідних спеціалістів або органів та установ, показати найкоротший шлях до потрібної послуги.

Крім того, центри життєстійкості покликані посилити локальне волонтерство та допомогти місцевим ініціативам у реалізації волонтерської діяльності.

Кошти на фінансування центрів надає держава, місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центрів.

В рамках проекту особлива увага буде приділятися розвитку батьківських навичок та догляду за дітьми. А також – психологічній роботі з військовослужбовцями, ветеранами і їхніми родинами, підтримці ВПО та інших незахищених верств населення.

Урбан-бюро Big City Lab презентувало просту інструкцію, як перетворити старі приміщення на комфортні та безбар’єрні простори, не витрачаючи на це багато коштів та зусиль. Команда розробила спеціальний посібник-путівник.

Посібник безкоштовний та містить рекомендації з облаштування просторових рішень з урахуванням психологічного комфорту та найдрібніших деталей, що допоможуть зробити простір безбар’єрним.

У Мінсоцполітики зазначили, що для розуміння потреб мешканців громад та загальної затребуваності проєкту, було проведено дослідження. За його результатами, 64% респондентів (близько 1 600 опитаних) мають низький рівень емоційного добробуту. Проте для більшості опитаних можливість оплатити послуги психолога (для себе чи для близьких) майже відсутня. Адже 62% опитаних можуть дозволити собі лише їжу. При цьому, потреба у спілкуванні, у тому, щоб знайти коло тих, хто зрозуміє і підтримає, стоїть гостро серед різних категорій громадян.

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