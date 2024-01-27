Старые помещения в городах Украины будут превращать в безбарьерные просторы: что там будет

Что предусматривают Центры жизнестойкости, которые запускают в Украине.

Источник фото: projects.bcl.com.ua

В Украине запускают Центры жизнестойкости – пространство, в котором специалисты будут оказывать психосоциальную поддержку лицам и семьям, которые проживают на территории.

На днях Правительство приняло Порядок организации деятельности и обеспечения функционирования центров жизнестойкости.

Как пояснили в Минсоцполитики, наличие таких центров позволит общине эффективно организовать работу со своими жителями: сэкономить время человека и специалистов на поиске информации, направлять их к соответствующим специалистам или органам и учреждениям, показать кратчайший путь к нужной услуге.

Кроме того, центры жизнестойкости призваны усилить локальное волонтерство и помочь местным инициативам в реализации волонтерской деятельности.

Средства на финансирование центров предоставляет государство, местные власти обеспечивают помещение и организовывают работу центров.

В рамках проекта особое внимание будет уделяться развитию родительских навыков и уходу за детьми. А также – психологической работе с военнослужащими, ветеранами и их семьями, поддержке ВПЛ и других незащищенных слоев населения.

Урбан-бюро Big City Lab представило простую инструкцию, как превратить старые помещения в комфортные и безбарьерные просторы, не тратя на это много средств и усилий. Команда разработала специальное руководство-путеводитель.

Руководство бесплатное и содержит рекомендации по обустройству пространственных решений с учетом психологического комфорта и мельчайших деталей, которые помогут сделать безбарьерным пространство.

В Минсоцполитики отметили, что для понимания потребностей жителей общин и общей востребованности проекта было проведено исследование. По его результатам, 64% респондентов (около 1 600 опрошенных) имеют низкий уровень эмоционального благополучия. Однако для большинства опрошенных возможность оплатить услуги психолога (для себя или близких) почти отсутствует. Ведь 62% опрошенных могут позволить себе только еду. При этом потребность в общении, в том, чтобы найти круг тех, кто поймет и поддержит, стоит остро среди разных категорий граждан.

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