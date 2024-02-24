Революційні зміни: Windows вперше в історії буде оновлюватися без перезавантаження

Усі нововведення в операційній системі реалізовуватимуться миттєво.

Компанія Microsoft прийняла рішення позбутися застарілого підходу, коли оновлення будь-якої версії Windows вимагало перезавантаження різної тривалості. Про це повідомляє портал Windows Central.

Так, в тестовій збірці Windows 11 Dev Build 26058 з'явився механізм hot patching для встановлення оновлень операційної системи без перезавантаження комп'ютера. Таким чином, усі нововведення в ОС реалізовуватимуться миттєво.

Утім, як стверджують у Microsoft, перезавантажуватися після оновлень все ж інколи доведеться, зокрема, коли виходять більш крупні апдейти. Однак, за «ідеального розкладу» користувачеві знадобиться перезавантажувати систему заради оновлень тільки чотири рази на рік.

Випуск оновлень методом hot patching почнеться одночасно з випуском Windows 11 24H2 восени. Як уже підтверджено, Microsoft не планує випускати нову ОС у 2024 році. Замість неї вийде велике оновлення для Windows 11 з акцентом на штучний інтелект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.