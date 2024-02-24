На польській залізничній станції пошкодили вантажні вагони з українськими бобами

Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

На польській залізничній станції Дорогуськ уже втретє пошкодили вагони з українською агропродукцією. На цей раз 24 лютого близько 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами. Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віце-премʼєр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію.

Як раніше ми писали, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.

Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону: Денис Шмигаль назвав 5 кроків.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

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