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Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

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Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів

Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

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  1. У світі

На польській залізничній станції пошкодили вантажні вагони з українськими бобами

12:53, 24 лютого 2024
Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.
На польській залізничній станції пошкодили вантажні вагони з українськими бобами
Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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На польській залізничній станції Дорогуськ уже втретє пошкодили вагони з українською агропродукцією. На цей раз 24 лютого близько 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами. Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віце-премʼєр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію.

Як раніше ми писали, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.

Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону: Денис Шмигаль назвав 5 кроків.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

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