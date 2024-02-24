До Києва з візитом прибув Борис Джонсон

Британський політик Борис Джонсон прибув до столиці України 24 лютого.

Джерело фото: twitter.com/BorisJohnson

До Києва 24 лютого, окрім президентки Єврокомісії, прибув також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«У цю похмуру другу річницю вторгнення путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть та витіснять сили путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують», - прокоментував свій приїзд Джонсон.

Перед цим стало відомо про прибуття президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як стало відомо, Британія інвестує €280 млн у закупівлю та виробництво артснарядів для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.