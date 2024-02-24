Він займав посаду із 1991 року.

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У москві у віці 80 років помер голова Верховного суду рф В'ячеслав Лебедєв. Про це повідомляють у ЗМІ.

Там зазначають, що, за інформацією Верховного суду країни-агресорки, причиною смерті стала довга і тривала хвороба.

Лебедєву було 80 років. Він очолював Верховний суд росії з 1991 року.

Керуватиме Верховним судом рф до призначення нового голови буде 1-й заступник голови суду Петро Сєрков.

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