Он занимал должность с 1991 года.

В москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда рф Вячеслав Лебедев. Об этом сообщают в СМИ.

Там отмечают, что, по информации Верховного суда страны-агрессорки, причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь.

Лебедеву было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд россии с 1991 года.

Управлять Верховным судом рф до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков.

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