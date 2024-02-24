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Прокурор настаивал на экстрадиции по запросу рф лица для привлечения к уголовной ответственности, - что решил Верховный Суд

В кассационной жалобе на решение суда, которым было фактически отменено удовлетворение запроса рф на экстрадицию лица, прокурор утверждал, что суд проигнорировал силу для Украины Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

Верховный Суд высказался об учете сроков после уведомления о подозрении в случае выделения материалов уголовного производства

Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

БЭБ разработает законопроект об ответственности за незаконные действия со средствами ЕС, а Минюст – о привлечении прокуроров за нарушение правил подследственности

Бюро экономической безопасности дали время до марта, чтобы разработать законопроект об изменениях в УК об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС, а Минюсту – до апреля для разработки законопроекта об ответственности прокуроров за нарушение правил подследственности.

Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

Еще в декабре 2023 года Комиссия ВСП определилась финалистами конкурса на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации, которыми стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим, но специальная проверка продолжается.

  1. В мире

В россии умер председатель Верховного суда рф

12:15, 24 февраля 2024
Он занимал должность с 1991 года.
В россии умер председатель Верховного суда рф
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В москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда рф Вячеслав Лебедев. Об этом сообщают в СМИ.

Там отмечают, что, по информации Верховного суда страны-агрессорки, причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь.

Лебедеву было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд россии с 1991 года.

Управлять Верховным судом рф до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков.

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