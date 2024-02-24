В Киев с визитом прибыл Борис Джонсон

Британский политик Борис Джонсон прибыл в столицу Украины 24 февраля.

Источник фото: twitter.com/BorisJohnson

В Киев 24 февраля, кроме президентки Еврокомиссии, прибыл также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«В эту мрачную вторую годовщину вторжения путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. С их несокрушимым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и вытеснят силы путина – при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются», - прокомментировал свой приезд Джонсон.

Перед этим стало известно о прибытии президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Как стало известно, Британия инвестирует €280 млн в закупку и производство артснарядов для Украины.

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