На польской железнодорожной станции повредили грузовые вагоны с украинскими бобами

Укрзализныця уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

На польской железнодорожной станции Дорогуск уже в третий раз повредили вагоны с украинской агропродукцией. В этот раз 24 февраля около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами. Укрзализныця уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию.

Как ранее мы писали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями правительства Польши на границе 23 февраля не состоялась.

Украина предложила Польше план деблокады границы: Денис Шмыгаль назвал 5 шагов.

Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

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