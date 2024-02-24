Революционные изменения: Windows впервые в истории будет обновляться без перезагрузки

Все нововведения в операционной системе будут реализовываться мгновенно.

Компания Microsoft приняла решение избавиться от устаревшего подхода, когда обновление любой версии Windows требовало перезагрузки разной продолжительности. Об этом сообщает портал Windows Central.

Так, в тестовой сборке Windows 11 Dev Build 26058 появился механизм hot patching для установки обновлений операционной системы без перезагрузки компьютера. Таким образом, все нововведения в ОС будут реализовываться мгновенно.

Впрочем, как утверждают в Microsoft, перезагружаться после обновлений все же придется, в частности, когда выходят более крупные апдейты. Однако при «идеальном раскладе» пользователю понадобится перезагружать систему ради обновлений только четыре раза в год.

Выпуск обновлений методом hot patching начнется одновременно с выпуском Windows 11 24H2 осенью. Как уже подтверждено, Microsoft не планирует выпускать новую ОС в 2024 году. Вместо нее выйдет большое обновление для Windows 11 с акцентом на искусственный интеллект.

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