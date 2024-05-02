До TikTok повернуться пісні топових співаків після укладання нової угоди з Universal

Музика Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, The Weeknd та інших відомих артистів знову буде доступна через один-два тижні.

Найбільший холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group вирішив повернути свою музику до соцмережі TikTok. Про це повідомляє Tech Crunch.

Так, через 3 місяці після зникнення всіх пісень Universal Music Group з TikTok користувачі платформи знову зможуть створювати відео з використанням музики лейблу.

Зазначається, що TikTok та Universal Music Group домовилися про перемир’я, уклавши нову угоду про ліцензування контенту. Компанії не розкривають фінансові умови угоди.

Видання наголошує, що цей крок відбувається в критичний для компанії момент. TikTok стикається з новими загрозами заборони на ключових ринках, включаючи США, тому перемога UMG важлива не лише для покращення контенту, а й для покращення свого іміджу для користувачів. Попри те, що компанія вирішила боротися із загрозою заборони в США в судах, поновлення угоди з UMG може позитивно вплинути на долю TikTok.

Музика знову буде доступна через один-два тижні. Угода також означає, що наявні відео з музикою UMG, звук яких було вимкнено, будуть знову мати звук, коли каталог стане доступним.

«Прихильники TikTok можуть очікувати на повернення записаної музики та каталогів публікацій UMG і знову насолоджуватися створенням відео з використанням музики деяких із найбільших світових виконавців і авторів пісень, а також захопливих нових талантів» — наголосили в TikTok.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу сказав, що компанія рада, що «знайшла шлях» вирішення ситуації з UMG після суперечки.

«Музика є невіддільною частиною екосистеми TikTok, і ми раді, що знайшли шлях вперед з Universal Music Group. Ми прагнемо працювати разом, щоб стимулювати цінність, відкриття та просування для всіх дивовижних виконавців і авторів пісень UMG, а також поглиблювати їхню здатність розвиватися, спілкуватися та взаємодіяти зі спільнотою TikTok», — сказав він.

Як відомо, Universal Music Group працює з Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Rosalía, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Джей Балвін, Бренді Карлайл, Coldplay, Pearl Jam, Бобом Діланом і Post Malone.

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