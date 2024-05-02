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В TikTok вернутся песни топовых певцов после заключения нового соглашения с Universal

20:33, 2 мая 2024
Музыка Тейлор Свифт, Билли Айлиш, The Weeknd и других известных артистов снова будет доступна через одну-две недели.
В TikTok вернутся песни топовых певцов после заключения нового соглашения с Universal
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Крупнейший холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group решил вернуть свою музыку в соцсеть TikTok. Об этом сообщает Tech Crunch..

Так, через 3 месяца после исчезновения всех песен Universal Music Group из TikTok, пользователи платформы снова смогут создавать видео с использованием музыки лейбла.

Отмечается, что TikTok и Universal Music Group договорились о перемирии, заключив новое соглашение о лицензировании контента. Компании не раскрывают финансовые условия сделки.

Издание отмечает, что этот шаг проходит в критический для компании момент. TikTok сталкивается с новыми угрозами запрета на ключевых рынках, включая США, поэтому победа UMG важна не только для улучшения контента, но и для улучшения имиджа для пользователей. Несмотря на то, что компания решила бороться с угрозой запрета в США в судах, возобновление соглашения с UMG может оказать положительное влияние на долю TikTok.

Музыка снова будет доступна через одну-две недели. Соглашение также означает, что существующие видео с музыкой UMG, звук которых был выключен, будут снова иметь звук, когда каталог станет доступным.

«Поклонники TikTok могут ожидать возвращения записанной музыки и каталогов публикаций UMG и снова наслаждаться созданием видео с использованием музыки некоторых из крупнейших мировых исполнителей и авторов песен, а также увлекательных новых талантов» — отметили в TikTok.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу сказал, что компания рада, что «нашла путь» разрешения ситуации с UMG после спора.

«Музыка является неотъемлемой частью экосистемы TikTok, и мы рады, что нашли путь вперед из Universal Music Group. Мы стремимся работать вместе, чтобы стимулировать ценность, открытие и продвижение всех удивительных исполнителей и авторов песен UMG, а также углублять их способность развиваться, общаться и взаимодействовать с сообществом TikTok», — сказал он.

Как известно, Universal Music Group работает с Тейлор Свифт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Билли Айлиш, Кендриком Ламаром, Rosalia, Гарри Стайлзом, Арианой Гранде, Джастином Бибером, Адель, U2 Элтоном Джоном, Джей Балвин, Бренди Карлайл, Coldplay, Pearl Jam, Бобом Диланом и Post Malone.

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