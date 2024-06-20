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Що святкують 20 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:23, 20 червня 2024
20 червня — День літнього сонцестояння.
Що святкують 20 червня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У четвер, 20 червня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день біженців - міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для інформування та вшанування біженців з усього світу. 

Також 20 червня - Всесвітній день Wi-Fi. Щороку в цей день відзначають свято бездротових технологій. Цей день був створений для визнання ролі Wi-Fi у сучасному суспільстві та його впливу на глобальне з’єднання. 

Зазначимо, що сьогодні -  День літнього сонцестояння. Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. 

Пам’ятні події:

  • 1782 - затверджують Велику державну Печатку США;
  • 1792 - Велика французька революція: народне повстання в Парижі;
  • 1918 - у Києві починається Всеукраїнський церковний собор
  • 1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;
  • 1939 - Перший в історії політ реактивного літака здійснив німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;
  • 1963 - США та СРСР підписали угоду про встановлення "гарячої лінії" зв'язку між урядами двох держав;
  • 1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;
  • 1993 - Перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;
  • 2003 - Створено фонд Вікімедіа.

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