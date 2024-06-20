Що святкують 20 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

20 червня — День літнього сонцестояння.

У четвер, 20 червня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день біженців - міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для інформування та вшанування біженців з усього світу.

Також 20 червня - Всесвітній день Wi-Fi. Щороку в цей день відзначають свято бездротових технологій. Цей день був створений для визнання ролі Wi-Fi у сучасному суспільстві та його впливу на глобальне з’єднання.

Зазначимо, що сьогодні - День літнього сонцестояння. Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського.

Пам’ятні події:

1782 - затверджують Велику державну Печатку США;

1792 - Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1918 - у Києві починається Всеукраїнський церковний собор

1919 - Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір;

1939 - Перший в історії політ реактивного літака здійснив німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1963 - США та СРСР підписали угоду про встановлення "гарячої лінії" зв'язку між урядами двох держав;

1990 - Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 - Перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

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