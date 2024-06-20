Що святкують 20 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

У четвер, 20 червня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день біженців - міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для інформування та вшанування біженців з усього світу.
Також 20 червня - Всесвітній день Wi-Fi. Щороку в цей день відзначають свято бездротових технологій. Цей день був створений для визнання ролі Wi-Fi у сучасному суспільстві та його впливу на глобальне з’єднання.
Зазначимо, що сьогодні - День літнього сонцестояння. Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.
Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського.
Пам’ятні події:
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