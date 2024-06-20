Что празднуют 20 июня и какие памятные события произошли в этот день

В четверг, 20 июня, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день беженцев – международный день, который ежегодно 20 июня организует Организация Объединенных Наций. Он предназначен для информирования и чествования беженцев со всего мира.
Также 20 июня – Всемирный день Wi-Fi. Каждый год в этот день отмечают праздник беспроводных технологий. Этот день создан для признания роли Wi-Fi в современном обществе и его влияния на глобальное соединение.
Отметим, что сегодня – День летнего солнцестояния. Это самый продолжительный день года, когда Солнце достигает своей высочайшей точки в небе. Июньский солнцеворот издавна являлся важным культурным феноменом для многих народов и остается таким до сих пор.
Верующие чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Памятные события:
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