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Что празднуют 20 июня и какие памятные события произошли в этот день

09:23, 20 июня 2024
20 июня - День летнего солнцестояния.
Что празднуют 20 июня и какие памятные события произошли в этот день
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В четверг, 20 июня, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день беженцев – международный день, который ежегодно 20 июня организует Организация Объединенных Наций. Он предназначен для информирования и чествования беженцев со всего мира.

Также 20 июня – Всемирный день Wi-Fi. Каждый год в этот день отмечают праздник беспроводных технологий. Этот день создан для признания роли Wi-Fi в современном обществе и его влияния на глобальное соединение. 

Отметим, что сегодня – День летнего солнцестояния. Это самый продолжительный день года, когда Солнце достигает своей высочайшей точки в небе. Июньский солнцеворот издавна являлся важным культурным феноменом для многих народов и остается таким до сих пор.

Верующие чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Памятные события:

  • 1782 – утверждают Великую государственную Печать США
  • 1792 – Великая французская революция: народное восстание в Париже
  • 1918 – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор
  • 1919 – Военная делегация Украинской Народной Республики подписала с поляками мирный договор;
  • 1939 – Первый в истории полет реактивного самолета совершил немецкий экспериментальный самолет с ракетным двигателем Гайнкель He.176;
  • 1963 – США и СССР подписали соглашение об установлении "горячей линии" связи между правительствами двух государств;
  • 1990 – Бундестаг ФРГ принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
  • 1993 – Первый пробный железнодорожный рейс туннелем под Ла-Маншем;
  • 2003 – Создан фонд Викимедиа.

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