Українська кіберспортивна команда NAVI виграла чемпіонат світу

NAVI стали переможцями турніру Esports World Cup, який проходив у Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії завершився чемпіонат світу з дисципліни CS2 - Esports World Cup 2024. Цей топовий турнір рівня S-Tier відбувся на арені у столиці країни - Ріяді. 15 команд боролися за призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів.

В ніч на 22 липня відбувся вирішальний поєдинок турніру. У гранд-фіналі зустрічались українська команда Natus Vincere та G2 Esports.

У підсумку перемогу святкували саме NAVI. Рахунок гри – 2:1.

Нагадаємо, цей трофей став вже другим для української організації у цьому сезоні. Раніше, Natus Vincere стали чемпіонами першого мейджору в історії CS2.

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