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Що святкують 29 липня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:43, 29 липня 2024
В Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Що святкують 29 липня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У понеділок, 29 липня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні - День Сил спеціальних операцій ЗСУ.  Подію засновано 26 липня 2016 року. Ці війська ЗСУ утворено 5 січня того ж року.

Фахівці ССО володіють спеціальними можливостями в розвідці та підтримці військових під час небезпечних і важких операцій.

Також 29 липня відзначають Міжнародний день тигра. За останніми даними, у світі залишилося менше 4 000 диких тигрів.

А ще сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, заохочення до поваги до культурної спадщини та розмаїття кожного народу.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиніка.

Пам’ятні події:

  • 1793 рік — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);
  • 1858 рік — Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;
  • 1874 рік — британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;
  • 1907 рік — створюють Всесвітню організацію скаутського руху;.
  • 1948 рік — у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;
  • 1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);
  • 2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;
  • 2022 рік — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

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