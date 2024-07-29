Що святкують 29 липня та які пам’ятні події сталися цього дня

У понеділок, 29 липня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні - День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Подію засновано 26 липня 2016 року. Ці війська ЗСУ утворено 5 січня того ж року.
Фахівці ССО володіють спеціальними можливостями в розвідці та підтримці військових під час небезпечних і важких операцій.
Також 29 липня відзначають Міжнародний день тигра. За останніми даними, у світі залишилося менше 4 000 диких тигрів.
А ще сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, заохочення до поваги до культурної спадщини та розмаїття кожного народу.
Віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиніка.
Пам’ятні події:
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