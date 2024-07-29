Что празднуют 29 июля и какие памятные события произошли в этот день

В понедельник, 29 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране - День Сил специальных операций ВСУ. Событие основано 26 июля 2016 года. Эти войска ВСУ созданы 5 января того же года.
Специалисты ССО обладают специальными возможностями в разведке и поддержке военных во время опасных и тяжелых операций.
Также 29 июля отмечается Международный день тигра. По последним данным, в мире осталось менее 4000 диких тигров.
А еще сегодня – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Целью такого дня является привлечение общественного внимания к проблеме дискриминации, распространение идеи мирного сосуществования и гуманизма, поощрение уважения культурного наследия и разнообразие каждого народа.
Верующие чтят память святого мученика Калиника.
Памятные события:
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