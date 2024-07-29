Что празднуют 29 июля и какие памятные события произошли в этот день

В Украине отмечают День сил специальных операций ВСУ.

В понедельник, 29 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране - День Сил специальных операций ВСУ. Событие основано 26 июля 2016 года. Эти войска ВСУ созданы 5 января того же года.

Специалисты ССО обладают специальными возможностями в разведке и поддержке военных во время опасных и тяжелых операций.

Также 29 июля отмечается Международный день тигра. По последним данным, в мире осталось менее 4000 диких тигров.

А еще сегодня – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Целью такого дня является привлечение общественного внимания к проблеме дискриминации, распространение идеи мирного сосуществования и гуманизма, поощрение уважения культурного наследия и разнообразие каждого народа.

Верующие чтят память святого мученика Калиника.

Памятные события:

1793 год — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основывает форт и морской порт Йорк (ныне Торонто);

1858 год — под давлением Соединенных Штатов Япония открывает для иностранцев Токио и Осаку;

1874 год — британец Уолтер Вингфилд получает патент на разборный теннисный корт;

1907 год — создают Всемирную организацию скаутского движения;

1948 год – в Лондоне начинаются XIV Летние Олимпийские игры;

1957 год – основывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

2005 год – астрономы объявляют об открытии карликовой планеты Эрида;

2022 год — на Земле зафиксировали кратчайший день в истории планеты — полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше обычного.

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