Сдача в аренду части недвижимости: что с оплатой налога

Исключение из перечня объектов налогообложения со льготами по неуплате касается зданий и сооружений, а не их частей.

Государственная налоговая служба рассказывает об особенностях уплаты налога при сдаче в аренду части недвижимости.

Отмечается, что согласно пп. 266.1.1 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее – Налог), являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Не является объектом налогообложения Налогом здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических и физических лиц), отнесенные к классу «Нежилые сельскохозяйственные здания» (код 1271) Классификатора зданий и сооружений хозяйствования и сдаются их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

Сельскохозяйственным товаропроизводителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо – предприниматель, занимающийся производством сельскохозяйственной продукции и/или разведением, выращиванием и выловом рыбы во внутренних водоемах (озерах, прудах и водохранилищах) и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе собственно производимого сырья на давальческих условиях, и осуществляет операции по его поставке.

Сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) – продукция/товары, подпадающие под определение групп 1 – 24 УКТ ВЭД, если при этом такие товары (продукция) выращиваются, откармливаются, вылавливаются, собираются, производятся, производятся, перерабатываются непосредственно производителем этих товаров (продукции) , а также продукты обработки и переработки этих товаров (продукции), если они были приобретены или произведены на собственных или арендованных мощностях (площадях) для продажи, переработки или внутрихозяйственного потребления (пп. 14.1.234 НКУ).

Отже, для права застосування зазначеної норми ПКУ платник Податку має одночасно відповідати таким умовам:

має бути сільськогосподарським товаровиробником;

має бути власником будівель та споруд, віднесених до класу «Нежитлові сільськогосподарські будівлі» (код 1271) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, затвердженого наказом Мінекономіки від 16.05.2023 №3573 (далі – Класифікатор);

(далі – Класифікатор); будівлі та споруди мають використовуються за призначенням у господарській діяльності платника саме як сільськогосподарського товаровиробника;

будівлі та споруди не здаються в оренду, лізинг, позичку.

Практика адміністрування Податку свідчить про необхідність надання роз’яснень, зважаючи на деякі обставини, що виникають у платників Податку.

1. У 2023 році підприємство було сільськогосподарським товаровиробником та підпадало під дію пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ, проте з 2024 року призупинило діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, але у підприємства залишилися у власності всі об’єкти нерухомості, які використовувалися ним для здійснення діяльності як сільськогосподарського товаровиробника.

Враховуючи положення пп. 14.1.235 ПКУ, здійснення сільськогосподарським товаровиробником господарської діяльності, зокрема, операцій з постачання, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, є однією із обов’язкових умов при застосуванні для об’єктів положень пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ.

Якщо підприємство призупинило діяльність з вирощування сільськогосподарських культур то у такому разі у підприємства немає підстав для застосування пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ.

2. Підприємство має у власності елеваторний комплекс, який планує використовувати для надання послуг складського зберігання стороннім організаціям.

Згідно з Класифікатором сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства, відносяться до коду 1271 «Нежитлові сільськогосподарські будівлі».

Водночас у разі використання підприємством елеватора для надання послуг складського зберігання стороннім організаціям на елеватор не поширюється дія пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ, оскільки у такому разі елеватор не використовується за призначенням у сільськогосподарській діяльності самого підприємства у розумінні пп. 14.1.235 ПКУ.

3. Підприємство є сільськогосподарським виробником, має у власності об’єкти нерухомості, віднесені до класу 1271 «Нежитлові сільськогосподарські будівлі» Класифікатора. При цьому частина об’єктів нерухомості надається в оренду. Виникає питання, чи має право підприємство застосовувати пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ стосовно площ об’єктів нерухомості, які не надавалися в оренду.

Надання об’єктів нерухомості в оренду, лізинг, позичку позбавляє Товариство права при визначенні податкового зобов’язання з Податку застосовувати пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ.

Виключення з переліку об’єктів оподаткування, передбачене пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ, стосується будівель та споруд, а не їх частин. Тому якщо в оренду підприємством надається частина площ об’єктів, то позбавлення права на користування зазначеною нормою стосується всієї площі будівель та споруд, частина яких надається в оренду.

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