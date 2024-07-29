Сильная магнитная буря накрыла Землю: сколько дней будет «штормить»

В понедельник, 29 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным геомагнитным волнениям.
Также 30 июля ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), соответствующая сильнейшей магнитной буре.
31 июля также прогнозируют сильнейшую магнитную бурю.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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