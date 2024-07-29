Сильная магнитная буря накрыла Землю: сколько дней будет «штормить»

29 июля магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

В понедельник, 29 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), соответствующая сильным геомагнитным волнениям.

Также 30 июля ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), соответствующая сильнейшей магнитной буре.

31 июля также прогнозируют сильнейшую магнитную бурю.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.