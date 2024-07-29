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Декларирование налогового кредита при уменьшении суммы компенсации стоимости товаров: что следует знать

08:48, 29 июля 2024
Налоговая объяснила особенности декларирования налогового кредита при уменьшении суммы компенсации стоимости поставляемых товаров/услуг их поставщиком.
Декларирование налогового кредита при уменьшении суммы компенсации стоимости товаров: что следует знать
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказывает об особенностях налогового кредита при уменьшении суммы компенсации стоимости товаров.

Налоговый кодекс определяет специальные правила декларирования налогового кредита в отдельных случаях в соответствии с пп. "б" пп. 192.1.1 НКУ при составлении и регистрации расчета корректировки, составленной поставщиком товаров/услуг в налоговую накладную, составленную на получателя – налогоплательщика, в котором предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику (далее – расчет корректировки на уменьшение), что подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) получателем (покупателем).

Получатель (покупатель) обязан уменьшить налоговый кредит независимо от факта получения им расчета корректировки на уменьшение или факта его регистрации в ЕРНН, а именно в отчетном (налоговом) периоде, в котором согласно п. 192.1 НКУ возникли основания для составления продавцом такого расчета корректировка.

Среди плательщиков распространено ошибочное уменьшение налогового кредита непосредственно в периоде получения и регистрации в ЕРНН расчетов корректировки на уменьшение, тогда как обязанность уменьшить налоговый кредит возникает в периоде изменения операции, а именно: возврат товаров/услуг предоставившему их лицу или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг.

Такое уменьшение приводит к нарушению получателем – налогоплательщиком порядка исчисления и уплаты налоговых обязательств по НДС.

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