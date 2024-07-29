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Декларування податкового кредиту при зменшенні суми компенсації вартості товарів: що слід знати

08:48, 29 липня 2024
Податкова пояснила особливості декларування податкового кредиту при зменшенні суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг їх постачальником.
Декларування податкового кредиту при зменшенні суми компенсації вартості товарів: що слід знати
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає про особливості податкового кредиту при зменшенні суми компенсації вартості товарів.

Податковий кодекс визначає спеціальні правила щодо декларування податкового кредиту в окремих випадках відповідно до пп. «б» пп. 192.1.1 ПКУ при складанні та реєстрації розрахунку коригування, складеного постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (далі – розрахунок коригування на зменшення), що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) отримувачем (покупцем).

Отримувач (покупець) зобов’язаний зменшити податковий кредит незалежно від факту отримання ним розрахунку коригування на зменшення або факту його реєстрації в ЄРПН, а саме у звітному (податковому) періоді, в якому відповідно до п. 192.1 ПКУ виникли підстави для складання продавцем такого розрахунку коригування.

Серед платників поширене помилкове зменшення податкового кредиту безпосередньо в періоді отримання та реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування на зменшення, тоді як обов’язок зменшити податковий кредит виникає в періоді зміни операції, а саме: повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг.

Таке зменшення призводить до порушення отримувачем – платником податку порядку обчислення та сплати податкових зобов’язань із ПДВ.

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