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Суд присяжних ухвалив довічний вирок обвинуваченим в умисному вбивстві: деталі справи

08:30, 29 липня 2024
Фігуранти вчинили умисне вбивство жінки, яку попередньо вони викрали та незаконно заволоділи її майном та транспортним засобом.
Суд присяжних ухвалив довічний вирок обвинуваченим в умисному вбивстві: деталі справи
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На Київщині суд присяжних вперше ухвалив вирок, яким обвинувачених засуджено до найсуворішої міри покарання у виді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Суд присяжних Бориспільського міськрайонного суду ухвалив вирок, яким визнав винними гр. Л. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п.3,6,12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, викраденої людини, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом  вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), ч.3 ст. 146 КК України ( Незаконне позбавлення волі або викрадення людини,  вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки).

А також гр. Р. визнано винним  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п.3,6,12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, викраденої людини, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом  вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), ч.3 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини,вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Згідно вироку фігуранти вчинили умисне вбивство колишньої дружини одного з них, яку попередньо вони викрали та незаконно заволоділи її майном та транспортним засобом.

Обвинуваченим призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, задоволено цивільний позов представника потерпілих про відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих злочином та стягнуто серед іншого з обвинувачених матеріальну шкоду на користь малолітнього потерпілого в зв’язку із втратою годувальника щомісячно  до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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