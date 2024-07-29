Суд присяжних ухвалив довічний вирок обвинуваченим в умисному вбивстві: деталі справи

Фігуранти вчинили умисне вбивство жінки, яку попередньо вони викрали та незаконно заволоділи її майном та транспортним засобом.

На Київщині суд присяжних вперше ухвалив вирок, яким обвинувачених засуджено до найсуворішої міри покарання у виді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Суд присяжних Бориспільського міськрайонного суду ухвалив вирок, яким визнав винними гр. Л. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п.3,6,12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, викраденої людини, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), ч.3 ст. 146 КК України ( Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки).

А також гр. Р. визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п.3,6,12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, викраденої людини, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), ч.3 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини,вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Згідно вироку фігуранти вчинили умисне вбивство колишньої дружини одного з них, яку попередньо вони викрали та незаконно заволоділи її майном та транспортним засобом.

Обвинуваченим призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, задоволено цивільний позов представника потерпілих про відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих злочином та стягнуто серед іншого з обвинувачених матеріальну шкоду на користь малолітнього потерпілого в зв’язку із втратою годувальника щомісячно до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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