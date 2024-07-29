Сильна магнітна буря накрила Землю: скільки днів «штормитиме»

29 липня магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

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У понеділок, 29 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

Також 30 липня очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає найсильнішій магнітній бурі.

31 липня також прогнозують сильну магнітну бурю.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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