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Сильна магнітна буря накрила Землю: скільки днів «штормитиме»

09:06, 29 липня 2024
29 липня магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.
Сильна магнітна буря накрила Землю: скільки днів «штормитиме»
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У понеділок, 29 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

Також 30 липня очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає найсильнішій магнітній бурі.

31 липня також прогнозують сильну магнітну бурю. 

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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