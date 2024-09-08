У МВС нагадали основні правила користування свічками під час відключення світла

23:00, 8 вересня 2024
Під час користування свічками потрібно дотримувати правил безпеки.
Джерело фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash
У Міністерстві внутрішній справ нагадали базові правила про те, як правильно користуватися свічками, аби уберегти себе.
Так, у МВС радять:
- Не залишати запалену свічку без нагляду.
- Не залишати запалену свічку біля легкозаймистих предметів: одягу, штор, книг.
- Подбати про те, щоб свічка не стояла на протягу.
- Розміщувати свічки на безпечній відстані одна від іншої (не менше 10 см).
- Не ставити свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.
- Не спалювати свічку до кінця.
Нагадаємо, що у ДТЕК Київські електромережі повідомили жителям столиці, чому у білій зоні світло може з’являтися із запізненням.
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