У МВС нагадали основні правила користування свічками під час відключення світла

Під час користування свічками потрібно дотримувати правил безпеки.

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У Міністерстві внутрішній справ нагадали базові правила про те, як правильно користуватися свічками, аби уберегти себе.

Так, у МВС радять:

Не залишати запалену свічку без нагляду.

Не залишати запалену свічку біля легкозаймистих предметів: одягу, штор, книг.

Подбати про те, щоб свічка не стояла на протягу.

Розміщувати свічки на безпечній відстані одна від іншої (не менше 10 см).

Не ставити свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.

Не спалювати свічку до кінця.

Нагадаємо, що у ДТЕК Київські електромережі повідомили жителям столиці, чому у білій зоні світло може з’являтися із запізненням.

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