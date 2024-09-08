В МВД напомнили основные правила пользования свечами при отключении света

При использовании свечей необходимо соблюдать правила безопасности.

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В Министерстве внутренних дел напомнили базовые правила о том, как правильно пользоваться свечами, чтобы уберечь себя.

Так, в МВД советуют:

Не оставлять зажженную свечу без присмотра.

Не оставлять зажженную свечу возле легковоспламеняющихся предметов: одежды, штор, книг.

Позаботиться о том, чтобы свеча не стояла на сквозняке.

Размещать свечи на безопасном расстоянии друг от друга (не менее 10 см).

Не ставить свечу в непосредственной доступности для детей и домашних питомцев.

Не сжигать свечу до конца.

Напомним, что в ДТЭК Киевские электросети сообщили жителям столицы, почему в белой зоне свет может появляться с опозданием.

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