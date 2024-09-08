В МВД напомнили основные правила пользования свечами при отключении света

23:00, 8 сентября 2024
При использовании свечей необходимо соблюдать правила безопасности.
Источник фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash
В Министерстве внутренних дел напомнили базовые правила о том, как правильно пользоваться свечами, чтобы уберечь себя.
Так, в МВД советуют:
- Не оставлять зажженную свечу без присмотра.
- Не оставлять зажженную свечу возле легковоспламеняющихся предметов: одежды, штор, книг.
- Позаботиться о том, чтобы свеча не стояла на сквозняке.
- Размещать свечи на безопасном расстоянии друг от друга (не менее 10 см).
- Не ставить свечу в непосредственной доступности для детей и домашних питомцев.
- Не сжигать свечу до конца.
Напомним, что в ДТЭК Киевские электросети сообщили жителям столицы, почему в белой зоне свет может появляться с опозданием.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.