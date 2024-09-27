У ЄС планують запустити нову платіжну систему, яка зможе конкурувати із Visa та Mastercard

Проект Wero зараз розгортається здебільшого Західної Європи.

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Найбільші банки Європейського Союзу планують запустити новий спосіб оплати, який зможе конкурувати із Visa та Mastercard. Таким чином Європа хоче витіснити дві найдорожчі фінансові компанії на планеті. Про це повідомляє Bloomberg.

Проект Wero зараз розгортається здебільшого Західної Європи.

За підтримки 16 великих банків та платіжних компаній, включаючи BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, платформа зрештою дозволить розраховуватися, використовуючи свій власний банківський рахунок замість Visa або Mastercard.

Запуск проекту може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів у вигляді комісій, які вони отримують від європейських продавців.

Але що ще важливіше, це приклад занепокоєння Європи щодо залежності від США у ключових елементах інфраструктури – фінансової чи іншої, вказує видання.

«Visa і Mastercard, будучи такими великими, мають у своїх руках велику владу над ринком», - сказала Мартіна Ваймерт, генеральний директор European Payments Initiative, компанії Wero.

Ідея полягає у тому, щоб створити «альтернативу міжнародним рішенням, щоб запропонувати європейським гравцям та споживачам європейський вибір».

Wero має пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе скласти конкуренцію Visa та Mastercard, які разом обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу щороку.

Ваймерт визнала, що «було б дуже самовпевнено» називати фірму претендентом. «Ми свого роду стартап», - сказала вона.

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