Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

У ЄС планують запустити нову платіжну систему, яка зможе конкурувати із Visa та Mastercard

13:50, 27 вересня 2024
Проект Wero зараз розгортається здебільшого Західної Європи.
У ЄС планують запустити нову платіжну систему, яка зможе конкурувати із Visa та Mastercard
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найбільші банки Європейського Союзу планують запустити новий спосіб оплати, який зможе конкурувати із Visa та Mastercard. Таким чином Європа хоче витіснити дві найдорожчі фінансові компанії на планеті. Про це повідомляє Bloomberg.

Проект Wero зараз розгортається здебільшого Західної Європи.

За підтримки 16 великих банків та платіжних компаній, включаючи BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, платформа зрештою дозволить розраховуватися, використовуючи свій власний банківський рахунок замість Visa або Mastercard.

Запуск проекту може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів у вигляді комісій, які вони отримують від європейських продавців.

Але що ще важливіше, це приклад занепокоєння Європи щодо залежності від США у ключових елементах інфраструктури – фінансової чи іншої, вказує видання.

«Visa і Mastercard, будучи такими великими, мають у своїх руках велику владу над ринком», - сказала Мартіна Ваймерт, генеральний директор European Payments Initiative, компанії Wero.

Ідея полягає у тому, щоб створити «альтернативу міжнародним рішенням, щоб запропонувати європейським гравцям та споживачам європейський вибір».

Wero має пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе скласти конкуренцію Visa та Mastercard, які разом обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу щороку.

Ваймерт визнала, що «було б дуже самовпевнено» називати фірму претендентом. «Ми свого роду стартап», - сказала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можуть родичі загиблих внаслідок військових дій цивільних осіб стягнути моральну шкоду з держави Україна – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що самі по собі факти загибелі людей на підконтрольній державі території не означають автоматичне порушення гарантій права на життя за статтею 2 Конвенції.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Кабмін схвалив законопроект про скасування проходження медогляду під час взяття на військовий облік призовників

Як повідомили у Міноборони, ліквідуються комісії для взяття на військовий облік призовників та скасовується проходження медогляду під час взяття громадян на військовий облік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва