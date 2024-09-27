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В ЕС планируется запустить новую платежную систему, которая сможет конкурировать с Visa и Mastercard

13:50, 27 сентября 2024
Проект Wero сейчас разворачивается большей частью Западной Европы.
В ЕС планируется запустить новую платежную систему, которая сможет конкурировать с Visa и Mastercard
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Крупнейшие банки Европейского Союза планируют запустить новый способ оплаты, который сможет конкурировать с Visa и MasterCard. Таким образом, Европа хочет вытеснить две самые дорогие финансовые компании на планете. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект Wero сейчас разворачивается большей частью Западной Европы.

При поддержке 16 крупных банков и платежных компаний, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline, платформа позволит рассчитываться, используя свой собственный банковский счет вместо Visa или Mastercard.

Запуск проекта может обойтись двум платежным гигантам в миллиарды долларов в виде комиссий, которые они получают от европейских продавцов.

Но что еще важнее, это пример беспокойства Европы по поводу зависимости от США в ключевых элементах инфраструктуры – финансовой или иной, указывает издание.

«Visa и Mastercard, являясь такими большими, имеют в своих руках большую власть на рынке», - сказала Мартина Ваймерт, генеральный директор European Payments Initiative, компании Wero.

Идея состоит в том, чтобы создать «альтернативу международным решениям, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор».

Wero должен пройти долгий путь, прежде чем он сможет составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые обрабатывают десятки триллионов долларов по всему миру ежегодно.

Ваймерт признала, что «было бы самоуверенно» называть фирму претендентом. «Мы своего рода стартап», - сказала она.

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