ТОП-10 найпопулярніших, але найненадійніших паролів у 2024 році

Рейтинг залишається незмінним і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

Фахівці опублікували рейтинг найпопулярніших і водночас найненадійніших паролів. Так, розробники менеджера паролів NordPass проаналізували 2.5 терабайти паролів, що потрапили в загальний доступ унаслідок витоку даних у 2024 році.

ТОП-10 залишається незмінним і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

Йдеться про паролі:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

секрет

123123

Український ТОП-10 виглядає приблизно схожим:

123456

123456789

qwerty123

qwerty

12345678

111111

1234567890

qwerty1

1234567

123123

Спеціалісти вказали, що більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду.

Для того, щоб підвищити безпеку, рекомендується використовувати паролі завдовжки щонайменше 8-10 символів, що включають букви в різних регістрах, цифри і спеціальні символи. Також оптимально активувати двофакторну автентифікацію у всіх використовуваних сервісах.

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