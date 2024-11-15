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ТОП-10 найпопулярніших, але найненадійніших паролів у 2024 році

21:55, 15 листопада 2024
Рейтинг залишається незмінним і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.
ТОП-10 найпопулярніших, але найненадійніших паролів у 2024 році
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Фахівці опублікували рейтинг найпопулярніших і водночас найненадійніших паролів. Так, розробники менеджера паролів NordPass проаналізували 2.5 терабайти паролів, що потрапили в загальний доступ унаслідок витоку даних у 2024 році.

ТОП-10 залишається незмінним і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

Йдеться про паролі:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345678
  • password
  • qwerty123
  • qwerty1
  • 111111
  • 12345
  • секрет
  • 123123

Український ТОП-10 виглядає приблизно схожим:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty123
  • qwerty
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890
  • qwerty1
  • 1234567
  • 123123

Спеціалісти вказали, що більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду.

Для того, щоб підвищити безпеку, рекомендується використовувати паролі завдовжки щонайменше 8-10 символів, що включають букви в різних регістрах, цифри і спеціальні символи. Також оптимально активувати двофакторну автентифікацію у всіх використовуваних сервісах.

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безпека технології

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