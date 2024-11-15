ТОП-10 самых популярных, но ненадежных паролей в 2024 году

Рейтинг остается неизменным и состоит из самых простых цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.

Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных и одновременно ненадежных паролей. Так, разработчики менеджера паролей NordPass проанализировали 2.5 терабайта паролей, попавших в общий доступ по причине утечки данных в 2024 году.

ТОП-10 остается неизменным и состоит из самых простых цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.

Речь идет о паролях:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

секрет

123123

Украинский ТОП-10 выглядит примерно схожим:

123456

123456789

qwerty123

qwerty

12345678

111111

1234567890

qwerty1

1234567

123123

Специалисты указали, что большинство этих паролей можно взламать менее чем за секунду.

Для того чтобы повысить безопасность, рекомендуется использовать пароли длиной не менее 8-10 символов, включающих буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Также оптимально активировать двухфакторную аутентификацию во всех используемых сервисах.

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