ТОП-10 самых популярных, но ненадежных паролей в 2024 году

Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных и одновременно ненадежных паролей. Так, разработчики менеджера паролей NordPass проанализировали 2.5 терабайта паролей, попавших в общий доступ по причине утечки данных в 2024 году.
ТОП-10 остается неизменным и состоит из самых простых цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.
Речь идет о паролях:
Украинский ТОП-10 выглядит примерно схожим:
Специалисты указали, что большинство этих паролей можно взламать менее чем за секунду.
Для того чтобы повысить безопасность, рекомендуется использовать пароли длиной не менее 8-10 символов, включающих буквы в разных регистрах, цифры и специальные символы. Также оптимально активировать двухфакторную аутентификацию во всех используемых сервисах.
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