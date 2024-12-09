Скільки коштує жива новорічна ялинка – у Міндовкілля оприлюднили вартість

Цьогоріч планують заготовити близько 200 тисяч дерев.

Джерело фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

В Україні розпочалася традиційна «ялинкова кампанія», у межах якої лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціальних плантаціях і під час рубок догляду за лісом.

Як повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, цьогоріч планують заготовити близько 200 тисяч дерев, що вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Придбати ялинку можна безпосередньо в лісництві або на торговельних майданчиках лісгоспів за нижчими, ніж на ринках цінами.

«Цьогоріч вартість залишається незмінною: 135 грн за дерево висотою 1 м (ціна залежить від регіону)», - вказують у Міндовкілля.

Доступні також дерева в горщиках.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як не купити ялинку поза законом у Києві – у поліції вказали, на що звертати увагу.

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