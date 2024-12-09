Сколько стоит живая новогодняя елка – в Минокружении обнародовали стоимость

В этом году планируется заготовить около 200 тысяч деревьев.

Источник фото: Елизавета Серватинская / Общественное

В Украине началась традиционная «елочная кампания», в рамках которой лесоводы заготавливают новогодние деревья на специальных плантациях и во время рубок ухода за лесом.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в этом году планируется заготовить около 200 тысяч деревьев, что вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Приобрести елку можно непосредственно в лесничестве или на торговых площадках лесхозов по более низким, чем на рынках ценам.

«В этом году стоимость остается неизменной: 135 грн за дерево высотой 1 м (цена зависит от региона)», - указывают в Минокружении.

Доступны также деревья в горшках.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как не купить елку вне закона в Киеве – в полиции указали, на что обращать внимание.

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