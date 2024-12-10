Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

У 2024 році найпопулярнішим запитом українців для пошуку в Google був «графік відключення світла»

11:44, 10 грудня 2024
Що найчастіше «гуглили» українці у 2024 році — список.
У 2024 році найпопулярнішим запитом українців для пошуку в Google був «графік відключення світла»
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік.

У році, що минає, найпопулярнішим запитом українців для пошуку в Google був «графік відключення світла».

Також серед найпопулярніших пошукових запитів року — Євро 2024, Сирський, Олімпійські ігри 2024, Великдень 2024, Усик, Ірина Фаріон, Суджа, 20 днів у Маріуполі, Євробачення 2024.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Серед пошукових запитів про покупки у 2024 році українці найбільше цікавилися, де купити енергетичні рішення - EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії - дубайський шоколад, сквіш лапка та тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес», а також що таке черги вимкнення світла і довідка ОК-7.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Google відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.

Верховний Суд пояснив, чи віднесені до компетенції судів спори щодо набуття і припинення членства у громадській організації

Принцип самоврядності громадської організації не має абсолютного характеру та передбачає можливість втручання у її організаційну діяльність, якщо таке втручання відповідає чинному законодавству, що є особливо актуальним для ГО, які володіють фактично монопольним статусом у певній сфері соціального, економічного чи культурного життя суспільства.

Розмір відшкодування моральної шкоди потерпілої особи не повинен приводити до її збагачення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш аніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її збагачення, розглянувши справу жінки, яка 4 роки незаконно перебувала під слідством та судом

Перебування спадкоємця за межами країни і незнання про смерть спадкодавця не є поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини – Верховний Суд

Дочка зазначала, що про смерть батька їй відомо не було, оскільки з початком війни вона вимушена була переїхати до Великої Британії.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України