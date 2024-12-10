У 2024 році найпопулярнішим запитом українців для пошуку в Google був «графік відключення світла»

Що найчастіше «гуглили» українці у 2024 році — список.

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Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2024 рік.

У році, що минає, найпопулярнішим запитом українців для пошуку в Google був «графік відключення світла».

Також серед найпопулярніших пошукових запитів року — Євро 2024, Сирський, Олімпійські ігри 2024, Великдень 2024, Усик, Ірина Фаріон, Суджа, 20 днів у Маріуполі, Євробачення 2024.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Серед пошукових запитів про покупки у 2024 році українці найбільше цікавилися, де купити енергетичні рішення - EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії - дубайський шоколад, сквіш лапка та тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес», а також що таке черги вимкнення світла і довідка ОК-7.

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