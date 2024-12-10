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В 2024 году самым популярным запросом украинцев для поиска в Google был «график отключения света»

11:44, 10 декабря 2024
Что чаще всего «гуглили» украинцы в 2024 году — список.
В 2024 году самым популярным запросом украинцев для поиска в Google был «график отключения света»
Фото: Getty Images
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Google представила рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей за 2024 год.

В уходящем году самым популярным запросом украинцев для поиска в Google был «график отражения света».

Также среди самых популярных поисковых запросов года – Евро 2024, Сырский, Олимпийские игры 2024, Пасха 2024, Усик, Ирина Фарион, Суджа, 20 дней в Мариуполе, Евровидение 2024.

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Гаррис и Клавдия Петровна.

Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов в этой категории дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.

В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов «террикона», «квадробера» и «чиназес», а также что такое очереди отключения света и справка ОК-7.

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