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Як замовити ліки з доставкою, якщо поруч немає аптек – пояснення МОЗ

17:57, 29 грудня 2024
Замовити можна як безрецептурні препарати, так і ті, що за програмою «Доступні ліки».
Як замовити ліки з доставкою, якщо поруч немає аптек – пояснення МОЗ
Джерело фото: Freepik
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У випадку, якщо поблизу немає аптеки, або є, але ви ніяк не знайдете необхідного, то необхідні препарати можна замовити з безкоштовною доставкою через «Укрпошта. Аптека». У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що можна замовити як безрецептурні препарати (≈10 тис. найменувань), так і ті, що за програмою «Доступні ліки».

Для оформлення замовлення:

  • Перевірте дійсність е-рецепта. Якщо його виписано понад 30 днів тому, зверніться до сімейного лікаря для оновлення.
  • Зателефонуйте на гарячу лінію за номером 0 800 300 545.
  • Повідомте оператору номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри).
  • Виберіть препарат із запропонованого переліку.

Доставка безкоштовна, в відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів.

У МОЗ звертають увагу, що при отриманні посилки громадяни оплачують вартість лише тих препаратів, які не входять до переліку «Доступних ліків».

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МОЗ аптека

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