Як замовити ліки з доставкою, якщо поруч немає аптек – пояснення МОЗ

У випадку, якщо поблизу немає аптеки, або є, але ви ніяк не знайдете необхідного, то необхідні препарати можна замовити з безкоштовною доставкою через «Укрпошта. Аптека». У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що можна замовити як безрецептурні препарати (≈10 тис. найменувань), так і ті, що за програмою «Доступні ліки».
Для оформлення замовлення:
Доставка безкоштовна, в відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів.
У МОЗ звертають увагу, що при отриманні посилки громадяни оплачують вартість лише тих препаратів, які не входять до переліку «Доступних ліків».
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