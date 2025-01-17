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У ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву особі з пенсією по інвалідності, яка зареєстрована як ВПО

07:00, 17 січня 2025
Українцям повідомили, що зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь пенсіонера можливо незалежно від виду пенсії.
У ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву особі з пенсією по інвалідності, яка зареєстрована як ВПО
Фото: freepik
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Пенсійний фонд України пояснив, чи можна зробити благодійну пожертву жінці, яка зареєстрована як ВПО, якщо вона отримує пенсію по інвалідності.

У відомстві зазначили, що зробити персоналізовану благодійну пенсійну пожертву на користь пенсіонера можливо незалежно від виду, розміру та часу призначення йому пенсії.

«У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, тобто пожертви визначеному одержувачу, 70% суми спрямовується на виплату самому пенсіонерові, решта (30% суми пожертви) використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій», - заявили у ПФ.

Для здійснення благодійної пожертви меценат має скористатись послугами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (без авторизації, без внесення особистих даних того, хто здійснює платіж).

Також у ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву для пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років.

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Пенсійний фонд пенсія

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