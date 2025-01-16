У Хмельницькому породілля викинула новонароджену дитину на смітник

36-річна жінка народила хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.

У Хмельницькому 36-річна жінка народила вдома хлопчика і залишила його на смітнику. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці вказують, що 15 січня до них звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вул. Тернопільській поряд сміттєвих баків виявили новонароджену дитину.

Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу породіллі.

Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.

«Швидка» забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж госпіталізували.

За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині жінка поклала новонароджену дитину в пакет і викинула до сміттєвого бака.

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