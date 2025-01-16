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В Хмельницком роженица выбросила новорожденного ребенка на мусорку

13:18, 16 января 2025
36-летняя женщина родила мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.
В Хмельницком роженица выбросила новорожденного ребенка на мусорку
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В Хмельницком 36-летняя женщина родила дома мальчика и оставила его на мусорке. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители указывают, что 15 января к ним обратились неравнодушные прохожие и сообщили, что по ул. Тернопольской рядом мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка.

Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, родившая мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.

«Скорая» забрала новорожденного в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы. Роженицу тоже госпитализировали.

По данному факту сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области женщина положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила в мусорный бак.

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