В Хмельницком роженица выбросила новорожденного ребенка на мусорку

В Хмельницком 36-летняя женщина родила дома мальчика и оставила его на мусорке. Об этом сообщает полиция региона.
Правоохранители указывают, что 15 января к ним обратились неравнодушные прохожие и сообщили, что по ул. Тернопольской рядом мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка.
Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы.
Ею оказалась 36-летняя местная жительница, родившая мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.
«Скорая» забрала новорожденного в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы. Роженицу тоже госпитализировали.
По данному факту сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области женщина положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила в мусорный бак.
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