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В ПФ объяснили, можно ли сделать благотворительное пожертвование лицу с пенсией по инвалидности, которое зарегистрировано как ВПО

07:00, 17 января 2025
Украинцам сообщили, что сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу пенсионера возможно независимо от вида пенсии.
В ПФ объяснили, можно ли сделать благотворительное пожертвование лицу с пенсией по инвалидности, которое зарегистрировано как ВПО
Фото: freepik
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Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли сделать благотворительное пожертвование женщине, зарегистрированной как ВПЛ, если она получает пенсию по инвалидности.

В ведомстве отметили, что сделать персонализированное благотворительное пенсионное пожертвование в пользу пенсионера возможно независимо от вида, размера и времени назначения ему пенсии.

«В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования, то есть пожертвования определенному получателю, 70% суммы направляется на выплату самому пенсионеру, остальные (30% суммы пожертвования) используются как финансовый ресурс на выплату пенсий», - заявили в ПФ.

Для осуществления благотворительного пожертвования меценат должен воспользоваться услугами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (без авторизации, без внесения личных данных осуществляющего платеж).

Также в ПФ объяснили, можно ли сделать благотворительное пожертвование для пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет.

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Пенсионный фонд пенсия

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