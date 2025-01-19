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У НСЗУ заперечили наявність якихось обмежень щодо оплати зубопротезування для військових

17:29, 19 січня 2025
Отримати медичні послуги із зубопротезування або зуболікування безоплатно військовослужбовці та ветерани можуть в закладах, які уклали договір з НСЗУ.
У НСЗУ заперечили наявність якихось обмежень щодо оплати зубопротезування для військових
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Якщо військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні або реабілітації і потребує зуболікування чи зубопротезування, він має право їх отримати і ці послуги будуть оплачуватися закладу, який надав їх за договором з НСЗУ.

На цьому наголосили у Національній службі здоров'я України.

«Послуги можуть надаватися як в одному, так і в різних закладах охорони здоров’я  та будуть оплачені НСЗУ. Жодних обмежень щодо оплати цих випадків Національна служба здоровʼя України  не вводила», - запевнили там.

У 2024 році особливості пілотного проекту із зубопротезування було визначено постановою КМУ №212 від 27.02.2024.

На 2025 рік вже розроблено новий Порядок використання коштів для реалізації пілотного проекту. Наразі очікується його погодження.

Отримати медичні послуги із зубопротезування/зуболікування безоплатно військовослужбовці та ветерани можуть в закладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет послуг пілотного проєкту «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України».

Для отримання послуги необхідне направлення лікаря-стоматолога, а також заява в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше)  з наданням копій документів з пред’явленням їх оригіналів:

  • паспорт громадянина України;
  • облікова картка платника податків;
  • посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Також у НСЗУ зауважують, що військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати скерування від командира військової частини. А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання відповідної послуги.

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МОЗ військові

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