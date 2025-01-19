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В НСЗУ опровергли наличие каких-либо ограничений по оплате зубопротезирования для военных

17:29, 19 января 2025
Получить медицинские услуги по зубопротезированию или зуболечиванию бесплатно военнослужащие и ветераны могут в учреждениях, заключивших договор с НСЗУ.
В НСЗУ опровергли наличие каких-либо ограничений по оплате зубопротезирования для военных
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Если военнослужащий находится на стационарном лечении или реабилитации и нуждается в зуболечении или зубопротезировании, он имеет право их получить и эти услуги будут оплачиваться учреждению, которое предоставило их по договору с НСЗУ.

Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины.

«Услуги могут предоставляться как в одном, так и в разных учреждениях здравоохранения и будут оплачены НСЗУ. Никаких ограничений по оплате этих случаев Национальная служба здоровья Украины не вводила», – заверили там.

В 2024 году особенности пилотного проекта по зубопротезированию были определены постановлением КМУ №212 от 27.02.2024.

На 2025 год уже разработан новый порядок использования средств для реализации пилотного проекта. В настоящее время ожидается его согласование.

Получить медицинские услуги по зубопротезированию/зуболечиванию бесплатно военнослужащие и ветераны могут в учреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет услуг пилотного проекта «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Для получения услуги необходимо направление врача-стоматолога, а также заявление в произвольной форме (о получении услуги по пилотному проекту впервые) с предоставлением копий документов с предъявлением их оригиналов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • удостоверение (участника боевых действий / лица с инвалидностью в результате войны / удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).

Также в НСЗУ отмечают, что не находящиеся в отпуске военнослужащие также должны получить направление от командира воинской части. А затем обратиться к врачу, который предоставит направление для получения соответствующей услуги.

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