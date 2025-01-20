В Тернопольской области судили жительницу Херсонщины за организацию псевдореферендума

Женщина обходила дома жителей Херсонского района, агитируя за поддержку присоединения временно оккупированной территории Херсонщины к России.

Тернопольский горрайонный суд признал виновной жительницу Белозерского района Херсонской области в коллаборационной деятельности и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы (заочно). Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2022 года женщина добровольно сотрудничала с оккупантами, став так называемым членом участковой избирательной комиссии № 430 для организации незаконного референдума по изменению границ Украины и присоединению временно оккупированных территорий к РФ.

В период с 25 по 27 сентября она вместе с другими членами комиссии обходила дома жителей села Никольское Херсонского района, призывая поддержать присоединение к РФ и раздавая пустые бюллетени.

В дальнейшем, 27 сентября 2022 года так называемая «ЦИК Херсонской области» по результатам «подсчета» бюллетеней признала незаконный референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ.

Поскольку сейчас женщина находится на временно оккупированной территории, она объявлена ​​в розыск и к ней применена специальная процедура заочного осуждения. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты ее задержания.

Приговор вступил в законную силу.

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