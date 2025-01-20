На Тернопільщині судили жительку Херсонщини за організацію псевдореферендуму

Жінка обходила будинки жителів Херсонського району, агітуючи за підтримку приєднання тимчасово окупованої території Херсонщини до Росії.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватою жительку Білозерського району Херсонської області у колабораційній діяльності та призначив їй покарання у виді 9 років позбавлення волі (заочно). Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Встановлено, що у вересні 2022 року жінка добровільно співпрацювала з окупантами, ставши так званим «членом дільничної виборчої комісії № 430» для організації незаконного референдуму щодо зміни кордонів України та приєднання тимчасово окупованих територій до РФ.

У період з 25 по 27 вересня вона разом із іншими членами комісії обходила будинки мешканців села Микільське Херсонського району, закликаючи підтримати приєднання до РФ і роздаючи порожні бюлетені.

Надалі, 27 вересня 2022 року так звана «ЦВК Херсонської області» за результатами «підрахунку» бюлетенів визнала незаконний референдум про входження Херсонської області до складу РФ таким, що відбувся.

Оскільки зараз жінка перебуває на тимчасово окупованій території, її оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання.

Вирок вступив у законну силу.

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