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Apple презентувала iPhone 16e із OLED-екраном та бюджетною ціною – що про нього відомо

18:58, 19 лютого 2025
Apple відкриє замовлень на iPhone 16e з 21 лютого.
Apple презентувала iPhone 16e із OLED-екраном та бюджетною ціною – що про нього відомо
Джерело фото: Apple
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Apple представила iPhone 16e — свій новий бюджетний смартфон. Цей пристрій став наступником iPhone SE третього покоління.

iPhone 16e отримав більший 6,1-дюймовий OLED-дисплей замість 4,7-дюймового LCD у попередній моделі iPhone SE. Екран має виріз для Face ID.

Смартфон працює на чипі A18, що забезпечує підтримку функцій Apple Intelligence. Пристрій також оснащено першим фірмовим 5G-модемом Apple під назвою C1.

На задній панелі iPhone 16e розташована єдина 48-мегапіксельна камера. Вона забезпечує 2-кратний оптичний зум.

Серед інших особливостей — Action Button замість перемикача режимів звуку та порт USB-C замість Lightning.

Apple відкриє замовлень на iPhone 16e з 21 лютого. У США вартість смартфона стартує від $599. Він буде доступний у білому та чорному кольорах із ємністю 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.

Джерело фото: Apple 

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