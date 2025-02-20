Як подати вимогу про зміну або знищення персональних даних

Як оскаржити незаконну обробку персональний даних.

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Українці мають право звернутися до володільця їхніх персональних даних з вимогою заборонити їхню обробку, змінити або знищити. Така вимога повинна бути розглянута протягом 10 днів з моменту отримання. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Якщо після розгляду вимоги виявили, що дані обробляються незаконно чи є недостовірними, володілець припиняє обробку або змінює їх та інформує про це суб’єкта персональних даних. У випадку якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення», - вказує Лубінець.

Водночас Омбудсман вказує, що оскаржити незадоволення вмотивованої вимоги можна звернувшись до нього або суду із наданням підтверджуючих матеріалів (фото, копій запиту або вмотивованої вимоги та відповіді, яку оскаржуєте тощо).

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