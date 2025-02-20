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Как потребовать изменения или уничтожения персональных данных

08:30, 20 февраля 2025
Как обжаловать незаконную обработку персональных данных.
Как потребовать изменения или уничтожения персональных данных
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Украинцы вправе обратиться к владельцу их персональных данных с требованием запретить их обработку, изменить или уничтожить. Такое требование должно быть рассмотрено в течение 10 дней с момента получения. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Если после рассмотрения требования обнаружили, что данные обрабатываются незаконно или недостоверны, владелец прекращает обработку или изменяет их и информирует об этом субъекта персональных данных. В случае если требование не подлежит удовлетворению, субъекту предоставляется мотивированный ответ на отсутствие оснований для его удовлетворения», - указывает Лубинец.

В то же время Омбудсман указывает, что обжаловать неудовлетворение мотивированного требования можно, обратившись к нему или суду с предоставлением подтверждающих материалов (фото, копий запроса или мотивированного требования и обжалуемого ответа т.д.).

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Дмитрий Лубинец

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