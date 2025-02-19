Apple представила iPhone 16e с OLED-экраном и бюджетной ценой – что о нем известно

Apple откроет заказы на iPhone 16e с 21 февраля.

Источник фото: Apple

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Apple представила iPhone 16e – свой новый бюджетный смартфон. Это устройство стало преемником iPhone SE третьего поколения.

iPhone 16e получил больший 6,1-дюймовый OLED-дисплей вместо 4,7-дюймового LCD у предыдущей модели iPhone SE. Экран имеет вырез для Face ID.

Смартфон работает на чипе A18, что обеспечивает поддержку функций Apple Intelligence. Устройство также оснащено первым фирменным 5G-модемом Apple под названием C1.

На задней панели iPhone 16e расположена единственная 48-мегапиксельная камера. Она обеспечивает 2-кратный оптический зум.

Среди других особенностей – Action Button вместо переключателя режимов звука и порт USB-C вместо Lightning.

Apple откроет заказы на iPhone 16e с 21 февраля. В США стоимость смартфона стартует от $599. Он будет доступен в белом и черном цветах с емкостью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Источник фото: Apple

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