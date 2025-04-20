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Благодатний вогонь прибув в Україну — першими святиню зустріли прикордонники, фото

10:54, 20 квітня 2025
Благодатний вогонь було доставлено з Варшави через пункт пропуску «Устилуг».
Благодатний вогонь прибув в Україну — першими святиню зустріли прикордонники, фото
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
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У великодню ніч Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Воскресіння Христового, прибув в Україну. Першими святиню зустріли прикордонники. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Як зазначається, вогонь прибув з Варшави. Прикордонники забезпечили його швидке та безпечне проходження через державний кордон.

«З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому», — зазначили прикордонники.

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